Чиновники задумались, как привлечь компании в российские офшоры

Минэкономразвития думает о том, как привлечь бизнес в российские офшоры — специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, напоминают «Ведомости». Стать резидентами российских офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании.

Для этого они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение полугода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Переехавшие в Россию компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от «дочек». Если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это компания, и 13% — если человек.

Пока за девять месяцев в российских офшорах зарегистрировалось только три компании, еще 10 подали заявки.

Столь малое число желающих эксперты объясняют сложностью переезда и ограниченным списком стран, откуда можно перевести бизнес. В перечень входят только государства, входящие в группу FATF, борющуюся с отмыванием денег.

Для привлечения бизнеса Минэкономразвития решило расширить список юрисдикций, из которых можно перевести компанию в САР: в нем могут появиться Британские Виргинские острова (BVI), Сент-Китс и Невис, Каймановы острова и другие государства, которые входят в Карибскую группу разработки мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).

Компании активно думают о переезде из офшоров из-за новых требований по реальному присутствию. С 2019 г. многие популярные у российского бизнеса офшоры (в том числе BVI, Бермудские, Каймановы и Сейшельские острова) начали принимать законы, требующие от компаний заниматься реальной деятельностью на их территориях. За 2019 г. компании должны открыть полноценный офис, переехать из офшора или представить доказательства уплаты налогов в другой, прозрачной юрисдикции.