На «Клерке» опять доступна папка «Избранное» и управление подпиской

Работы над улучшением сайта «Клерк» продолжаются, поэтому наши пользователи периодически сталкиваются с тем, что какие-то функции не работают.

Спешим вас обрадовать, что папка «Избранное», которая была временно недоступна, вернулась на своё место в профиле пользователя. Все ваши ссылки находятся там в целости и сохранности.

Кроме того, починили управление уведомлениями. Посмотреть темы в которых вы подписаны можно вот тут. Если какие уведомления вам уже не нужны, то можно их удалить и добавить новые. Есть возможность даже удалить все старые ссылки сразу, но стоит ли?

Кнопочка добавления в избранное, как и раньше, находится под каждой новостью или статьей.