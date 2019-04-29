Когда пенсионеру надо сообщить в ПФР о своем увольнении

Пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, сообщать в ПФР о факте своего увольнения не надо.

С 1 апреля 2016 года информация о фактах работы пенсионеров поступает в ПФР ежемесячно от работодателя.

Соответственно определяется право пенсионера на получение страховой пенсии с учетом плановой индексации.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают пенсию без учета проведенных индексаций. Право на индексацию восстанавливается после прекращения трудовой деятельности.

Начиная с января 2018 года предусмотрено, что уволившийся пенсионер будет получать пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Порядок выплаты пенсии будет реализован следующим образом:

уточнение факта осуществления или прекращения пенсионерами работы будет производиться ПФР на основании СЗВ-М; на основании полученных сведений, в месяце, следующем за месяцем получения этих сведений, принимается решение о выплате пенсии уволившемуся пенсионеру с учетом индексации; в месяце, следующем за месяцем принятия такого решения, происходит выплата пенсии в повышенном размере: за 3 месяца, в которые пенсионер уже не работал, но и пенсию с учетом индексации еще не получал, будет произведена доплата.

Сообщить о своем увольнении следует только претендентам на получение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), то есть тем пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума.