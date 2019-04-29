Проверьте свои льготы в специальном социальном калькуляторе

С помощью социального калькулятора на портале ЕГИССО россияне могут проверить, на какие меры социальной поддержки они имеют право.

Напомним, единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) — это информационный центр учета и анализа социальных расходов, позволяющий гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Кроме того, у каждого гражданина есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки через Личный кабинет на сайте ЕГИССО. Для входа потребуется логин и пароль портала госуслуг.