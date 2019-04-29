Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками

Таким образом, нельзя применять ранее используемый способ, как обратная реализация.ну и какая аль...
У любой мошеннической схемы (а это выглядит так, действует так и такие цели преследует) есть бене...
Явно чьи-то аграрии. Просто так они не станут лезть не в своё дело - либо это лже-КФХ, аффилирова...
Да, все скриншоты сделаны прямо из программы.
Цитата из текста "С 01.04.2019 из правил ведения книги продаж была исключена обязанность отражени...
Вот как раз словоблудием-то вы занимаетесь тут :) Яркий пример, так сказать...
НК РФ Статья 12 п. 5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Код...
Разумнее световой день продлить, сделать супер лазер и освещать им трудящихся, чтобы им не было т...
стесняюсь, но отвечу - нет, даже не голосовал, просто если на клерке появилась статья с интересны...
"При этом бывший собственник из личных средств должен погасить все долги фирмы, за свой...
Стесняюсь спросить, вы и есть тот самый автор, который предложил что-то из описанного выше бреда?...
Татьяна, спасибо за обратную связь!:) Стараемся, чтобы наши статьи помогали вам в работе....
Было бы замечательно, но как быть с "перегибами на местах", а они будут, при отсутствии четких кр...
Еще на этапе заголовка статьи обидели аграриева кто виноват, что такие аграрии занимаются мошенни...
ага сначала программу ифнс пусть свою в порядок приведут, а то должники у них теперь по всей Росс...
Правильно, а Госдуму вообще в неоплачиваемый отпуск на всю зиму принудительно отправлять. И желат...
Как там в Москве не в курсе. Представляете, тут не только москвичи бывают )) ...
Вообще то я не понял при чем здесь "Афиша Краснодара"?
Со мной делятся, даже списки мне дает тех у кого скоро закончится или неверно оформленная. Может ...
запросил доверенность в ФНС,Вот это совершенно бессмысленно, потому что налоговики такой информац...
В этом периоде как никогда! По 2 организациям по РСВ - требуется корректировка, тип ошибки - неиз...
Риторические вопросы она же задает. Могла бы и черновик заявления написать....
Ели как на картинке рабочее место кассира, то безусловно, это очень удобно) ...
Какая разница кто? Мне просто одно непонятно кто то из всех этих историй что то сделал?Написал за...
Еще на этапе заголовка статьи обидели аграриев. Некрасиво как-то :( ...
Ну вообще-то такие заявления не бухгалтер писать должен )...
казахстан, венесуэлла, сирия ....Венесуэла с Сирией пока присматриваются. Но надежда есть, да....
В инете ответ на него разный. Потому что и вводные условия разные. По квартирам, сдаваемым в арен...
У меня вопрос. ИП (доходы 6%) специализируется на сдаче в аренду нежилого и жилого помещения. Нал...
Бухгалтер, с которой произошла эта невероятная история, задается риторическими вопросами:Ну ...
Банки в контролирующие органы у нас превратилисьи требуют порой невозможного. Согласна, в чем-то ...
А если закрыт, то принимающий банк сразу ставит блок.не обязательно сразу блок. Смотря ...
Самое поразительное, что мне, как уполномочки, постоянно звонят налоговая и отказывает в приеме е...
Все банки используют Светофор, а Сфетофор - это СПАРК... Зеленый, желтый, красный.... Банки в кон...