Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками

УФНС по Ленинградской области предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

Так, юридическим лицам поступали звонки от неустановленных лиц с требованием перечислить денежные средства на банковские карты под угрозой проведения контрольных мероприятий с привлечением МВД и прокуратуры.

Налоговики обращаются с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.