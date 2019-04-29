Перевести пенсионные накопления из ПФР в НПФ можно только двумя способами

С 1 января 2019 подать заявление о переводе будущей накопительной пенсии из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или поменять один НПФ на другой можно только в клиентских службах ПФР или через Единый портал госуслуг.

Ни НПФ, ни МФЦ вышеперечисленные заявления и уведомления не принимают.

Напомним, что пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде всего, это люди 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования пенсии и владельцы сертификата на маткапитал, которые направили его средства (часть средств) на свою накопительную пенсию.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти средства от одного страховщика другому страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Страховщиком может быть ПФР или НПФ, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

Сегодня на финансовом рынке России работают 34 НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

Выбор страховщика — это личное решение каждого гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни коммерческие банки при кредитовании, ни агенты НПФ.

При этом нужно помнить, что переводить пенсионные накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем один раз в 5 лет.