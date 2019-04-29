Декларация по налогу на имущество изменится

Такие документы пишутся не один месяц, а то и не один год.Так может како...
"...Солнце еще не встало, а в стране дураков уже во всю кипит работа..."...
Тут надо расшифровать термин "настоящий бизнесмен", просто настоящий бизнесмен еще и руководствуе...
Для какой цели печатаются подобные статьи, отнимающие время? Автору платят за число букв? Мало ли...
Де-факто, многие предприятия давно работают не ради прибыли, а ради заработка на жизнь. Конкуренц...
Больше всего мне понравились два идиота: идиот "седмица" и идиот "отменить прибыль"....
Раньше в "избранном" ссылки можно было раскладывать по папкам/темам, которые формировал сам польз...
В Норвегии все налоговые декларации граждан находятся в свободном доступе. Показывается общая сум...
Само-собой продолжу, хотя бы для того, чтоб хапуги и бездари канули в лету......
сейчас потренируются на этих налогах, а потом так ВСЕ сделают!!! Мама мия! С учетом того, что сей...
Ну конечно же. Нет зарплаты - нет претензий к её размеру, нет задержек выплаты. Сильно сберегает ...
Т.е. вы выбираете тех, кто дает возможность работать на свободном графике бесплатно?? ...
У меня с русским языком как раз всё в порядке. И со знанием Налогового кодекса тоже :) Вопрос поч...
у вас что ? проблемы с русским языком или со здравым смыслом ??если это "косяк" в налоговом коде...
облагодетельствовали! трудовую пенсию украли, а копейки суют, как выигрыш миллионный...
Как не попасть под жернова чёрного пиара? Защита чести и достоинства в информационном пространств...
А теперь давай разберем все по полочкам, без лживых(значит отвлекающих) статей от реальности. Еще...
Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денегНу и настоящий работник работает на работе н...
Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч...
Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч...
эм... простите, а ради чего же??! О_о если не ради денег?! О_о То есть жена, дети, родители бизне...
Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денег. То что в стране у нас много прилипал и хал...
Надеюсь, Вы шутите. Потому что в противном случае - ну сам подумайте, какого рожна предпринимател...
Нормальная идея, давно пора.
Неужели так можно было? Как можно так топорно работать?
Если муж учредитель и директор ООО на осно, а жена ИП на УСН, и ООО продает ИП товар, это контрол...
Будем надеяться, что именно весеннее обострение. Но не уверен, что так(...
Да ладно Вам, просто нездоровые люди. Весеннее обострение, однако :) Будьте снисходительней :)...
Вот престарелым коммям-то неймётся. Отнять, поделить, эксплуатация. Ничему история XX века дебиль...
Мне было до пенсии 5 лет. Стало 10. Думаю, они еще раз 12 изменят пенсионное законодательство, пр...
Если вы не знаете, что такое СОУТ, значит вам это и не нужно ;)...
Не надо отвлекать суды на совершенно бессмысленные дела. Ни малейших перспектив в суде вот у этой...
Из всего текста, мне понравилось вот это: В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных те...
Оценить состояние здоровья по данным с прошлой работы можно, если на прошлой работе всё велось оф...