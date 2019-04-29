Декларация по налогу на имущество изменится

На федеральном портале размещено уведомление о разработке поправок в Приказ ФНС о формах и форматах отчетности по налогу на имущество.

Дело в том, что с 2020 года отменена обязанность по представлению налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций.

Это влечет за собой необходимость внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, утвердившие формы налоговой отчетности по налогу на имущество, в том числе форму налогового расчета по авансовому платежу по налогу.