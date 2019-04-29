Налоговики признали, что у них проблемы с разблокировкой счетов

Проблемы из-за новой программы ФНС у налогоплательщиков продолжаются. Кому-то приписывают несуществующие недоимки и пени, а кто-то из-за этого уже попал под блокировку сумм на банковских счетах. И таким образом бизнес просто не может нормально работать. Организации не могут получить кредиты, участвовать в тендерах, а некоторые вообще рискуют лицензиями.

Проблема еще в том, что блокировка счета происходит без участия налоговых инспекторов. И разблокировка должна происходить также. Однако связь работает только в одну сторону. Еще месяц назад во мнениях на «Клерке» писали:

«Оказалось, что висит у них связь с банком только в обратном направлении — т.е. теперь программа сама решения делает, сама требования нам и инкассо в банк шлет. И делает это быстро. А вот решение об отмене в банк отсылает ОЧЕНЬ медленно»

При этом руководство ФНС продолжает отмалчиваться и делать вид, что все прекрасно. Однако отвечать на жалобы налогоплательщиков все-таки приходится. Вот такой ответ получил один из участников группы Красный уголок бухгалтера от московского УФНС

«Неудобствами», вероятно, названы требования на уплату несуществуующих долгов, невозможность получить справки об отсутствии задолженности, блокировки счетов и прочие проблемы, которые уже четыре месяца не дают нормально бизнесу работать.

Не могут налоговики провести нормально в программе и декларации. Вот что пишет Ирина:

«Благодаря завершению трехлетней работы ФНС по переходу на новую программу местная ФНС не может провести в своей базе утонение платежа уже 3 недели. Раз в неделю — созвон, раз в неделю личный визит — ноль результата»

Но три недели это еще мелочи. Там же пишет другой бухгалтер о том, что уточненку не могут провести 3 месяца.

В то, что программа все-таки начнет нормально работать уже не верят ни налогоплательщики, ни налоговые инспекторы. И только высшее руководство ФНС продолжает рапортовать об очередном успешном внедрении и улучшении налогового администрирования.