Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в четыре страны

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.).

Ограничения потребовал установить ЦБ, пишут «Ведомости». Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, объясняют источники газеты.

Лимиты для указанных стран введены потому, что именно в эти направления совершается больше всего подозрительных переводов. Причем осуществляются они из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них.

Целью подобных операций может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж, говорил ранее представитель ЦБ. Сотрудник одного из банков добавляет, что такие переводы – это расчеты за товары, по которым не подавалась таможенная декларация, в том числе они поступают в страну через Киргизию.

Киргизия – вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана ($1,3 млрд в 2018 г.), следует из данных ЦБ. Китай – на 4-м месте ($675 млн), Казахстан – на 7-м ($392 млн), а Вьетнам – на 12-м ($175 млн).

При этом законом не предусмотрено установление подобных лимитов на уровне государства. Однако системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты.