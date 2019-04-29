Клерк.Ру

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в четыре страны

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.).

Ограничения потребовал установить ЦБ, пишут «Ведомости». Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, объясняют источники газеты. 

Лимиты для указанных стран введены потому, что именно в эти направления совершается больше всего подозрительных переводов. Причем осуществляются они из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них.

Целью подобных операций может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж, говорил ранее представитель ЦБ. Сотрудник одного из банков добавляет, что такие переводы – это расчеты за товары, по которым не подавалась таможенная декларация, в том числе они поступают в страну через Киргизию.

Киргизия – вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана ($1,3 млрд в 2018 г.), следует из данных ЦБ. Китай – на 4-м месте ($675 млн), Казахстан – на 7-м ($392 млн), а Вьетнам – на 12-м ($175 млн).

При этом законом не предусмотрено установление подобных лимитов на уровне государства. Однако системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты.

Посетить семинар по теме «Платежные системы, пластиковые карты»

Все семинары по теме Платежные системы, пластиковые карты