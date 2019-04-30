Готовятся правила предоставления информации о бухотчетности из ГИР БО

sandro_60 Теперь у нас не "план мероприятий..." называется, а по западному - дорожная карта. А так Вы прави... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Natali Kr Недавно участвовала в волонтерском проекте по доступной среде для инвалидов. Может для кого-то эт... За невыполнение квот по приему на работу инвалидов придется заплатить

romserg А коммунальщики и магазины тоже будут работать бесплатно? Т.е. трубы и электричество мне починят ... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

llenson Ну да, все наркоманы и алкоголики так и побежали дружно на учет становиться! Эти сведения полковн... МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

llenson А понедельник после Пасхи не хотят сделать выходным, как в Европе. Почему только пенсионный возра... Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Ali А что такое "Публичное облако 1С" ? Для меня это в первую очередь 1cfresh.com. Вы хотите сказать ... Где лучше хранить бухгалтерские базы 1С?

Ali А где обсуждения? Я вижу только вбросы на вентилятор ради вбросов.Обсуждения - это когда описываю... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

llenson Писали бы жалобы во все инстанции, какие могут быть риторические вопросы. Сразу и в прокуратуру, ... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

twain2 "покупайте наших слонов" не прикрытая реклама без каких либо фактов и сравнений ... Где лучше хранить бухгалтерские базы 1С?

Над.К А с чего вы решили, что вам или кому-то другому должны отчитывать о том, писали заявления или нет... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

JIENA Так поделитесь статистикой, если вы всех пострадавших опросили. А то кроме "плача Ярославны" ни о... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Над.К А с чего вы решили, что никто не хочет? Вы всех пострадавших опросили?... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

AndreyNNNNN Тема всплыла в бухгалтерской сфере, на самом деле - проблема шире.Сегодня был в суде. Подал на ФС... Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса

JIENA Вот именно. Заявление в органы никто писать не хочет, зато на форуме все горазды "шашками махать"... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

titova-tlt "особенность" в цене. Как обычно возвращают по той же цене, а если это по факту оформлено как куп... Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах

Старый ворчун Либо в реале это КФХ никакого отношения к афере не имеет и просто его реквизиты без его ведома и ... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Анна163 Поддерживаю, всё так. Так, как "Дмитрий424", рассуждают те, кто к бизнесу не имеет ни малейшего о... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Nаdine Не ссорьтесь :) Бывает и так, и эдак. При хороших отношениях с налоговиками, да подальше от Мос... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Nаdine Аграриев никто не обижал, труд это нужный и тяжёлый. Лююди просто недоумевают - ну КААААК?! юр.ли... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Alexey Alexeyvlad чЕМ не фашизм, все работать на фюррера ! даже если инвалид, все знают как у нас группы дают,... Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам

Над.К Не могу запросить доверенность выданную моей фирмой?да запросить вы можете хоть справку о том, чт... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

ddd061 у меня сомнения про 45%... Эксперт просто из Масковии, а Масковия, це не Россия, це Европа. А у ... Куда россияне поедут на майские праздники

myrega-54@mail.ru НК РФ Статья 12 п. 5.Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Коде... ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано