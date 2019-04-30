Готовятся правила предоставления информации о бухотчетности из ГИР БО

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Бухгалтеры будут сдавать балансы в ГИРБО. Что это, когда и как
В этой связи ФНС озаботилась разработкой административного регламента, который будет регулировать порядок представления госуслуги по предоставлению сведений из ГИР БО.
Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале.
Текст проекта пока не опубликован. Новый административный регламент будет применяться с 2020 года.
Напомним, Минфин подготовил проект, которым устанавливается плата за предоставление информации, содержащейся в ГИР БО.
Согласно документу, информация из ГИР БО в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места (за исключением предоставления указанной информации в отношении конкретного юрлица) будет стоить 200 000 рублей.