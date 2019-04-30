Выписки из реестра дисквалифицированных лиц можно будет получать в электронном виде

К 2020 году выписки из Реестра дисквалифицированных лиц станут электронными и бесплатными.

ФНС России разрабатывает соответствующие предложения по внесению изменений в КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас выписку из Реестра или справку об отсутствии такой информации можно получить только на бумаге, заплатив 100 рублей. В 2018 году выдано 38 тысяч таких документов.

Но информацию (не электронный документ) из Реестра можно получить бесплатно на сайте ФНС России. Эта услуга достаточно востребована - в прошлом году зафиксировано 590 тысяч таких обращений к сайту. ФНС России ведет Реестр дисквалифицированных лиц с 2012 года.

Всего в Реестре содержится более 10 тысяч записей о действующей дисквалификации. Реестр формируется на основании направляемых судами в ФНС России копий вступивших в силу постановлений о дисквалификации.

За последние три года отмечается устойчивый рост применения административного наказания в виде дисквалификации. В 2018 году вынесено 9602 судебных решения (в 2016 году - 4493 решения).