3% россиян имеют свой собственный бизнес

Количество активных компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства в России в августе 2018 — марте 2019 увеличилось на 0,3% относительно данных годом ранее.

Лидерами по приросту новых компаний стали Камчатский край, Тыва и Чувашия.

Между тем в 25 регионах становится меньше активных МСП.

Таковы результаты исследования, проведенного Сбербанком.

В целом распространение предпринимательства в нашей стране остается ниже среднемирового.

Россияне не склонны начинать собственное дело — его активно ведет порядка 2,9% населения страны.

Но если появятся стимулы, то МСП может стать драйвером нашей экономики.

Количество активных компаний МСП, согласно новому исследованию «СберДанные», — 27,6 единицы на 1000 человек трудоспособного населения. Сюда включены все ИП и юрлица. Не учитываются самозанятые и поправки на теневой сегмент экономики.

В 11 регионах России плотность проникновения МСП выше среднемирового уровня (32,18 компании на 1000 чел.). В лидерах — Санкт-Петербург с показателем в 39,1, а также Москва и Московская область с 37,4.

Сегменты, связанные с добычей, развиваются быстрее, чем те, что ориентированы на конечный потребительский спрос.

Активнее других растут образование, культура, спорт и досуг, а также здравоохранение и социальные услуги.

Заметно сокращается строительство. Падение также зафиксировано в добыче полезных ископаемых, выработке электроэнергии, оптовой и розничной торговле.

В подавляющем большинстве регионов число активных компаний выросло, однако крупнейшие по количеству активных бизнесов Москва и Московская область вошли в число 25 регионов, в которых наблюдался спад. В столичном регионе количество активных компаний сократилось на 3,3%, в Ярославской обл. — на 3,8%, в Удмуртской Республике — на 3,4%.

Наибольший прирост среди регионов наблюдался в Камчатском крае (8%), за ним следуют Тыва (7,1%) и Чувашская Республика (6,9%).

В основу оценки Сбербанка легла его статистика о количестве компаний, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность — по их счетам проходят расчеты, неважно, обслуживаются они в банке или нет. Часть компаний (около 5%), не имеющих бизнеса с клиентами Сбербанка, остались вне поля зрения.