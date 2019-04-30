Количество потенциальных банкротов-физлиц уменьшается третий год подряд

В России стало меньше граждан — потенциальных банкротов. По данным на конец I квартала 2019 года, 337,7 тыс. клиентов банков можно признать несостоятельными должниками.

Таки данные приведены в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомились «Известия». В январе—марте 2018-го таких неплательщиков было на 18% больше.

Потенциальные банкроты — это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.

Показатель снижается последние три года.В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс.

Потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы, позволяющие его предотвратить, говорят эксперты. Например, граждане, которые испытывают финансовые сложности, могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы, рефинансирование, а также получить рассрочку платежей.

Всё чаще поднимается вопрос о том, что процедура непосильна для реальных банкротов, поскольку она платная. В частности, затраты складываются из нескольких составляющих: госпошлина (6 тыс. рублей), вознаграждение финансовому управляющему (не менее 10 тыс. рублей), оплата услуг компаний, которые оказывают помощь в оформлении банкротства физического лица.

В результате минимальная стоимость, в которую обходится признание несостоятельности, достигает 30–40 тыс. рублей. А на практике сумма обычно превышает 150–200 тыс. рублей. При этом за рубежом такая процедура бесплатная, при этом должник обязан посещать курсы по финансовой грамотности во избежание повторного банкротства.