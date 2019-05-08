Все регистрационные изменения ваших контрагентов теперь можно оперативно отслеживать

Узнавать, что происходит с интересующей вас компанией или ИП, можно с помощью нового сервиса ФНС «Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя».

Вместо ручного мониторинга теперь достаточно оформить подписку. Уведомления о грядущих изменениях в ЕГРЮЛ или ЕГРИП будут оперативно приходить на вашу электронную почту.

На сайте ФНС можно подписаться на уведомления о том, что в инспекцию поданы документы для регистрации, например, следующих изменений: — смена директора или состава участников; — изменение адреса компании; — начало реорганизации.

Получить информацию можно о любой компании или ИП. Уведомления будут поступать на электронную почту. Срок — не позже рабочего дня, следующего за днем поступления в инспекцию документов для регистрации.

Новый сервис позволяет не пропустить важные изменения у контрагентов, а порой и в собственной компании (в практике встречаются, например, случаи, когда участника пытаются исключить из компании без его ведома).

Напомним, любое заинтересованное лицо вправе направить возражения против предстоящей регистрации изменений устава юрлица или сведений о нем в ЕГРЮЛ.

Для того чтобы начать пользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на его странице, затем авторизоваться, используя e-mail и пароль.

Далее нажав кнопку «Подать новый запрос», выбрать нужную вкладку: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель / КФХ». В первом случае понадобится ввести ОГРН, во втором — ОГРНИП.

После подтверждения введенной информации ознакомьтесь с параметрами сформированного запроса. Уведомления о грядущих изменениях в госреестре будут приходить в течение года с момента создания запроса.

За несколько дней до окончания срока действия запроса на ваш e-mail поступит оповещение. Подписку на запрос можно будет продлить.