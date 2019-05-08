Граждане без адреса тоже могут получить ИНН

Россияне, не имеющие места жительства, проживающие за границей, и иностранные граждане, не проживающие в России, но имеющие источники доходов на ее территории, могут встать на учет в налоговом органе.

Данные изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ в пункт 7 статьи 83 НК и вступили в силу 30.08.2018.

Лица, указанной категории могут подать заявление лично или отправить по почте в любой территориальный налоговый орган и в течение 5 дней получить свидетельство о постановке на учет вышеперечисленными способами.

Узнать идентификационный номер заявители могут при помощи электронного сервиса на сайте ФНС «Узнай ИНН».