Крупнейших налогоплательщиков будут по-новому ставить на учет

Опубликован Приказ Минфина от 22.03.2019 № 47н, который устанавливает новые правила постановки на учет крупнейших налогоплательщиков.

Постановка на учет будет осуществляться по перечню КНП и по графику, определяемому ФНС.

Регистрировать такие компании будут, как и ныне, в межрегиональных или межрайонных инспекциях по учету КНП.

Такие инспекции будут слать запрос в ИФНС по месту учета фирмы, чтобы получить доступ к ЕГРН. Запрос будет отправляться не позднее 20 числа месяца, указанного в графике ФНС.

Доступ к ЕГРН предоставляется в течение 5 дней с момента отправления запроса. В течение 3 дней после этого организацию ставят на учет с присвоением КПП.

При исключении организации из перечня, налоговая инспекция снимает ее с учета в течение 1 месяца с даты получения перечня и в тот же срок отправляет ей уведомление об этом.

Новые правила начнут действовать с 29 мая 2019.