Сбербанк запатентовал умный холодильник

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала патент на интеллектуальный холодильник. Разработкой умного холодильника занимается Сбербанк. Заявка в Роспатент была подана еще в ноябре 2018, однако зарегистрировали ее только в марте 2019.

Как пишут «Ведомости», он будет оборудован различными датчиками, камерами и Wi-Fi.

Владелец холодильника сможет получать информацию о состоянии и количестве продуктов, их сроке годности при помощи соответствующего приложения на смартфоне.