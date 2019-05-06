Важное решение судей про банкротство и взносы на ОПС

При банкротстве взносы на ОПС погашаются во вторую очередь вместе с долгами по зарплате.

Сбербанк оспаривал конституционность норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих, что применительно к требованиям кредиторов по текущим платежам во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий.

Как указал КС, требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь — платежи, связанные с судебными расходами по делу о банкротстве (вознаграждение арбитражному управляющему и т.д.);

во вторую очередь — требования об оплате труда лиц работников;

в третью очередь — требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей;

в четвертую очередь — требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, и т.д.);

в пятую очередь — требования по иным текущим платежам.

Камнем преткновения стали страховые взносы на ОПС. По мнению Сбербанка, они не должны быть включены во вторую очередь наравне с требованиями об оплате труда и их следует включать в пятую очередь.

Добавим, речь идет о процедуре конкурсного производства в отношении должника ОАО «Амурметалл», которая была введена 3 октября 2013 года.

Заявитель полагает, что подобная правоприменительная практика создает необоснованное преимущество требований об уплате взносов на обязательное пенсионное страхование перед частноправовыми требованиями, в частности, требованиями, обеспеченными залогом имущества должника.

Между тем КС вынес Определение № 856-О от 11.04.2019, в котором в принятии к рассмотрению жалобы Сбербанка было отказано.

Суд указал, что взносы должны платиться во вторую очередь, а не в пятую.

Как пишет «Коммерсантъ», данное решение КС заставит банки пересмотреть риски при залоговом кредитовании низкорентабельных компаний, близких к банкротству,— оно мотивирует банки тщательнее оценивать перспективы кредитуемых, не воспринимая залог как безусловную защиту кредита. Потенциальная экономия на соцплатежах без нарушения закона для таких заемщиков больше не может быть аргументом при кредитном решении.