В каких регионах ипотечные каникулы будут наиболее востребованы

Принят Федеральный закон № 76-ФЗ от 01.05.2019 об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение 6 месяцев.

Закон вступает в силу 31 июля.

Специалисты РЭУ рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2.

Однако у шести регионов он оказался выше этого диапазона, пишут «Известия».

По словам экспертов, у жителей этих регионов кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат.

Первыми уйти на ипотечные каникулы могут жители Калмыкии, Тывы, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыма.