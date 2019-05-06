В майские праздники воровать с карт будут чаще

Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.

Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников — граждане, пишет «Комменсантъ».

Это связано с тем, что во время праздников люди отдыхают, много путешествуют, расплачиваются картами и в целом более расслаблены, поэтому мошенникам проще войти к ним в доверие или получить данные карты иным путем, отмечают эксперты.

Напомним, по данным Банка России, объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,385 млрд руб.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что количество случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти темпами примерно 2–3% в месяц и в Сбербанке не видят факторов, которые могли бы остановить этот рост.