У кредитных договоров появятся уникальные идентификаторы

Все кредиторы, передающие в бюро кредитных историй (БКИ) информацию по договорам с заемщиками, поручителями и принципалами, в ближайшие полтора года будут обязаны присваивать каждому договору уникальные идентификаторы перед тем, как сведения о них будут отправлены в БКИ.

Такая норма содержится в принятом недавно Федеральном законе от 01.05.2019 № 77-ФЗ.

Введение уникального идентификатора позволит повысить достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц за счет обеспечения точности идентификации договоров займа (кредита), информация о которых передается в БКИ, исключить «разрывы» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас данные о кредитах и займах граждан могут дублироваться, если финансовые организации передают данные о кредитном договоре в несколько БКИ. В кредитной истории также могут появляться временные пробелы, например, если человек меняет фамилию или паспорт.

В свою очередь из-за «разрыва» в кредитной истории кредитор может не получить информацию об уже действующих кредитах потенциального заемщика.

Закон наделяет Банк России правом устанавливать порядок присвоения источниками формирования кредитных историй уникального идентификатора каждому договору кредита (займа).