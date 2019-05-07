«Налогоплательщик ЮЛ» обновился

На сайте ГНИВЦ размещена версия 4.62.2 программы «Налогоплательщик ЮЛ».

В новой версии, в частности, произведены следующие изменения:

· разработано ПО ввода и приема файла передачи данных требования о представлении пояснений по НДС КНД 1165050 в электронной форме;

· разработано ПО формирования xml-файлов в формате 5.04 для книги продаж и доплиста книги продаж;

· доработано ПО ввода и формирования файла передачи данных налогового расчета по налогу на имущество организаций и налоговой декларации по налогу на имущество;

· доработано ПО формирования уведомления о контролируемых сделках.

Кроме того, также обновилась программа Tester до версии 2.143.