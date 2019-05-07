2020 год будет годом предпринимательства. Всех будут агитировать идти в бизнес и самозанятость

На федеральном портале опубликован проект Указа Президента, которым 2020 год объявляется Годом предпринимательства.

В этой связи до 1 июня 2019 года будет образован организационный комитет и разработан плана соответствующих мероприятий.

Так, в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия на федеральном уровне:

— проведение социологических исследований в целях определения факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

— реализация федеральных информационных кампаний:

по формированию благоприятного образа предпринимательства

и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе для выхода из «тени» самозанятых, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп;

по популяризации предпринимательства, включающей продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов;

по популяризации института самозанятых, включая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.

— отбор и разработка образовательных программ, курсов, в том числе модульных, а также методик, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы и с учетом отраслевой направленности.

Данные мероприятия будут учитывать все целевые аудитории проекта: действующих предпринимателей, школьников, молодежь, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов выпускников и воспитанников детских домов.