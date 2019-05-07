Мошенники атакуют банковских служащих

Сотрудники банков стали новой целью атак мошенников с подменой номера, получивших широкое распространение в 2019 году. Используя звонки от имени коллег, мошенники целенаправленно атакуют банкиров, пишет «Коммерсантъ».

Первые атаки были зафиксированы в конце апреля и оказались удачными, поскольку звонки мошенниками совершались с номера банка (с помощью подмены).

Сначала сотруднику банка звонят с «левого» номера, представляясь службой безопасности Сбербанка, и сообщают, что был вход в личный кабинет в онлайн-банке с попыткой хищения денег.

Через несколько минут потенциальная жертва получала еще один звонок, на этот раз — с телефонного номера собственного банка. Звонивший представлялся сотрудником службы безопасности, отмечал, что звонит в связи с мошенническим звонком, подробно спрашивал, какую информацию и по каким счетам пытались выяснить злоумышленники.

Например, однажды в таком случае мошенникам удалось убедить жертву предоставить данные карт, в результате похищено было порядка 800 тыс. руб.

Не исключено, что при подобных атаках злоумышленники будут действовать прицельно против сотрудников конкретного банка, возможно, с упоминанием имен реальных «безопасников» или с подменой внутренних номеров телефонов, отмечают эксперты. Кроме того, не исключен факт использования инсайдерской информации из банка о сотрудниках: ФИО, телефоны, остатки на счетах.