Бизнес против включения гостиничного сбора в НК

Общественная организация «Опора России» хочет отсрочить включение в Налоговый кодекс курортного (гостиничного) сбора в качестве неналогового платежа.

Как отмечается в письме «Опоры России», направленном в Минфин, внедрение гостиничного сбора — преждевременная мера, которая станет дополнительным обременением для отельеров. Дополнительные сборы снижают конкурентоспособность российских гостиниц перед частным жильем, которое сдается в посуточную аренду через онлайн-сервисы, пишет «Коммерсантъ».

По мнению «Опоры России», внедрение гостиничного сбора может быть целесообразно только после принятия закона о туристическом жилье, который должен определить статус сдаваемых для туристов квартир. С подобной инициативой организация выступила в конце марта.