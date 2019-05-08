С 2020 года организациям не нужно сдавать бухотчетность в Росстат

С 2020 года организациям не надо представлять бухгалтерскую отчетность в Росстат. Обязательный экземпляр нужно будет сдавать только в налоговую инспекцию по месту нахождения экономического субъекта.

В 2019 году действуют еще прежние правила, то есть отчетность за 2018 год необходимо сдавать и в органы статистики, и в налоговые органы.

Еще одна важная поправка касается порядка сдачи отчетности. Сейчас ее можно сдавать в налоговый орган как в бумажном виде, так и по рекомендуемым форматам через Интернет.

Но начиная с отчетности за 2019 год обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности необходимо будет сдавать только по ТКС через оператора ЭДО.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей),предусмотрена отсрочка до 2021 года. В течение 2020 года этой категории организаций можно будет сдавать бухгалтерскую отчетность как в электронном виде, так и на бумаге.