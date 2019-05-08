ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

ЦБ начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей 30 августа.

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические и динамические, передает РБК.

Статический QR-код содержит информацию о счете продавца. Для того чтобы совершить платеж в магазине с его помощью, покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.

Динамический QR-код содержит данные не только о счете магазина, но и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код.

В настоящее время Банк России совместно с банковским сообществом разрабатывает стандарт формирования этих кодов.

