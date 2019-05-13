Мониторить отчеты Росстата на «Клерке» стало еще удобнее

Мониторить статотчетность с помощью «Клерка» стало еще удобнее — теперь в уведомлениях пользователю будет приходить информация о конкретных изменениях, а не просто новый список отчетов.

Напоминаем, что на нашем сайте есть инструмент отслеживания изменений перечня форм статистической отчётности для любого респондента, обязанного сдавать отчётность в Росстат. Услуга платная, но недорогая.

Каждые два рабочих дня на сайте Росстата проверяется информация и в случае обнаружения изменений вам придет уведомление об этом.