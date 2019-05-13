Введение электронной сертификации может привести к сбоям в поставках молока

Производители готовой молочной продукции не успевают подготовиться к введению электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) с 1 июля.

Об этом говорится в письме президента Nestle в России и Евразии Марсиаля Роллана заместителю министра экономики Савве Шипову. С копией документа ознакомился «Коммерсантъ».

В середине 2018 года готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих ЭВС, из-за высоких операционных рисков для отрасли. Но в конце апреля 2019 года были опубликованы приказы Минсельхоза, которые снова включают эту продукцию в перечень. Согласно документам, с 1 июля 2019 года электронные ветеринарные сертификаты должны оформляться, в частности, на сыры, масло, творог, а с 1 ноября — на молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

Электронная ветеринарная сертификация вводится для отслеживания продукции животноводства от производства до продажи и оформляется через автоматизированную информационную систему «Меркурий» Россельхознадзора.

Исходя из опыта взаимодействия поставщиков и сетей, только на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев, пишет господин Роллан. А подготовка к внедрению ЭВС для новых категорий потребует минимум год, говорится в письме. При этом, отмечает господин Роллан, приказ Минсельхоза не проходил оценку регулирующего воздействия и у бизнеса не было возможности дать свою оценку инициативы.

Производители утверждают, что внедрение электронной сертификации грозит перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины, которые в основном не подключены к «Меркурию». Под угрозой окажутся отгрузки на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы.

В Минсельхозе заявили, что приказы были приняты в установленном порядке и все вопросы по сертификации обсуждались с представителями отрасли. И заверили, что введение ЭВС не приведет к перебоям поставок молочной продукции.