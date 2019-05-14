Курс биткойна превысил $8 тысяч

Курс криптовалюты биткойн преодолел отметку $8 тыс. Это крупнейший рост с июля прошлого года, сообщает Reuters.

Ранее курс биткойна подскакивал почти на 17%, составив $8131 на бирже Bitstamp. Теперь он достиг отметки $8167,50.

Некоторые аналитики, оценивая колебания криптовалюты, упоминают эскалацию торговой войны между США и Китаем. Однако, по их мнению, считать вложения в биткойн надежными преждевременно.

Вечером 12 мая самая популярная криптовалюта впервые с осени прошлого года превысила психологическую отметку $7 тыс, пишет «Коммерсант». При этом 1 мая за одну «монету» на биржах давали лишь немногим более $5 тыс.

За три недели криптовалюта прибавила в цене более 50%.