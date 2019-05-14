ФНС расширила возможности сервиса «Узнать о жалобе»

ФНС России доработала онлайн-сервис «Узнать о жалобе» в связи с изменением структуры администрирования крупнейших налогоплательщиков, сообщает пресс-служба ведомства

Теперь с его помощью можно узнать ход и результаты рассмотрения обращений, поданных не только в ФНС России и ее региональные управления, но и в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

Сервис «Узнать о жалобе» позволяет в режиме реального времени получить информацию о дате поступления обращения в налоговый орган, а также о сроках, статусе и результате его рассмотрения, включая реквизиты ответа – номер и дату. Для этого нужно указать налоговый орган, которому было адресовано обращение, выбрать тип заявителя, а также заполнить любой из поисковых реквизитов: «Наименование организации» или «Фамилия», «ИНН», «Входящий номер обращения».

Если в обращении налогоплательщика есть вопрос вне компетенции Налоговой службы, то сервис поможет получить информацию о том, в какой государственный орган было перенаправлено обращение, и реквизиты письма.