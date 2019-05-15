ФНС создает долговые центры для взыскания задолженностей

Федеральной налоговой службой создаются специализированные инспекции по взысканию налоговой задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Долговые центры. О создании такого центра написала пресс-служба УФНС Башкортостана.

С 30.04.2019 функции Долгового центра в республике выполняет Межрайонная ИФНС России № 4.

Основная задача Долгового центра - повышение эффективности взыскания налоговой задолженности путем перехода к стратегии управления долгом, направленной на предупреждение образования долга, побуждение его погашения и предусматривающей сочетание процессного и проектного подходов, пишут налоговики башкирские налоговики.

Эта задача должна быть обеспечена Долговым центром в результате максимальной автоматизации механизмов взыскания задолженности и выявления недобросовестных налогоплательщиков, применяющих схемы уклонения от уплаты налогов, пресечения незаконного сокрытия активов.

При этом создание Долгового центра не предполагает воздействия на добросовестных налогоплательщиков. Порядок уплаты налоговых платежей, в том числе в счет погашения задолженности, не изменяется. За налогоплательщиками сохраняется право обращения по всем вопросам взыскания и урегулирования задолженности в инспекции по месту учета.

Пока Долговые центры созданы в девяти регионах. В каких еще, кроме Башкортостана созданы такие центры, на сайте УФНС не сообщается.