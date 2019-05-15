Паспортные данные Дворковича, Чубайса и Соловьева попали в открытый доступ

В информационных системах госорганов — от реестра НКО Минюста до московского портала госзакупок — в открытом доступе размещены 360 тыс. записей с личными данными, в том числе сведения о бывших вице-премьерах правительства.

Об опубликованном исследовании председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина «Утечки персональных данных из открытых источников. Государственные информационные системы», пишет РБК.

Бегтин проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем — реестра субсидий федерального бюджета Минфина (50 тыс. записей), реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста (10 тыс.), реестра обращений граждан на портале «Онлайн Инспектор» Роструда (1 тыс.), информационной системы «Правовые акты ФАС России» (2 тыс.) и портала торгов по госимуществу ФАС (2 тыс.), портала управления многоквартирными домами Москвы (1–2 тыс.), столичного портала закупок (2,5 тыс.) и портала государственного и муниципального заказа федерального казначейства (300 тыс.).

Среди людей, информация о которых оказалась в открытом доступе, — бывшие вице-премьеры и вице-спикер Госдумы, утверждает Бегтин. На момент публикации, как убедился РБК, в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста среди отчетов «о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов» можно было найти документ фонда поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья». В его президиум входят первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков (в 2004–2011 годах вице-премьер), сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, его жена Зумруд Рустамова, телеведущий Владимир Соловьев, представители руководства Нордеа Банка Ирина Мамхегова и Игорь Коган и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Их паспортные данные содержались в отчете фонда.

На сайте есть аналогичный отчет Фонда инфраструктурных и образовательных программ. В нем указаны паспортные данные председателя правления госкорпорации «Роснано», в прошлом вице-премьера Анатолия Чубайса и топ-менеджеров корпорации Андрея Свинаренко, Алексея Качая, Дмитрия Колесникова, Андрея Трапезникова и Юрия Удальцова.

Утечки возникают из-за ошибок в законодательстве, просчетов разработчиков и недостаточно продуманной работы регулирующих и контролирующих органов, считает Бегтин. «Причина — в нежелании официальных лиц что-либо делать, хотя они знают о ситуации и непрофессионализме при разработке ИТ-систем», — говорит исследователь.