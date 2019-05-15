Регионы лишат полномочий по ветеринарному контролю и отдадут их Россельхознадзору

Региональные власти лишатся возможности осуществлять ветеринарный контроль в рамках своего субъекта, а все полномочия будут переданы Россельхознадзору.

Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством, сообщили «Известиям» в аппарате кабинета министров. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

В ходе административной реформы в 2004 году полномочия по ветеринарному контролю и надзору были переданы регионам. В результате, как уже не раз отмечал Россельхознадзор, это разрушило единую ветеринарную вертикаль власти и существенно снизило уровень контроля безопасности и качества продукции.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, осуществление ветеринарного надзора одновременно на федеральном и региональном уровне привело к частичному пересечению полномочий органов государственной власти. А это, в свою очередь, создало дополнительные административные барьеры для осуществления деятельности хозяйствующими субъектами.

Результаты мониторинга, проведенного Россельхознадзором, выявили в деятельности государственной ветеринарной службы субъектов несколько серьезных проблем. Первая из них — совмещение функций по оказанию платных услуг и осуществлению госконтроля. Это негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности. Например, Россельхознадзор выявляет факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременного исключения из оборота опасной продукции, но должный контроль за организацией и проведением профилактических мероприятий при этом отсутствует.

Еще одна проблема — в стране до сих пор не существует единой системы регулирования ветеринарных служб. В результате отсутствия вертикали управления в большинстве регионов инфраструктура ветслужб деградирует. Особенно это касается лабораторной базы, которая не позволяет проводить исследования и в полном объеме определять весь спектр возможных биологических и химических угроз.

Также в ряде субъектов ветслужбы лишены самостоятельности и входят в состав других органов исполнительной власти, что затягивает принятие особо важных решений, несущих для регионов экономические последствия.

Информация о попадании на прилавки магазинов зараженной мясной продукции неоднократно замалчивалась. К примеру, в 2018 году Россельхознадзор зафиксировал появление мяса с вирусом африканской чумы свиней сразу в шести регионах — Тульской области, Мурманске, Екатеринбурге, Липецкой области, Воронеже и Татарстане. Кроме того, мясные изделия с геномом этого же вируса, которые производились в Калининградской области, были обнаружены в торговых сетях Курской области.

Прямой ущерб за десять лет распространения АЧС Минсельхоз в 2018 году оценивал почти в 5 млрд рублей, а непрямые потери — в десятки миллиардов.