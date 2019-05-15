Общероссийский народный фронт готовит сборник абсурдных требований для бизнеса

Общероссийский народный фронт подготовит сборник абсурдных требований, предъявляемых контролирующими органами к российскому бизнесу.

Об этом в среду сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «Камаз» Сергей Когогин во время встречи с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи.

«Мы на площадке ОНФ определили тему абсурдных требований, запустили опрос, он доступен в приложении „Народный контроль“. По итогам сформируем сборник абсурдных требований контроля и надзора <...> Это позволит выразить свою позицию правительству, провести ревизию и оптимизировать требования», — цитирует Когогина ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 марта поручил разработать дорожные карты по исполнению механизма так называемой регуляторной гильотины — комплексной реформы контроля и надзора, который предусматривает анализ и пересмотр действующих для бизнеса требований. В настоящее время в России проходит процесс ревизии требований контролирующих органов.