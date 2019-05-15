ФНС дадут право на контрольную сделку в онлайн-казино

Федеральной налоговой службе предлагают дать право заключать сделки в интернет-казино, чтобы более оперативно выявлять нарушителей.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект направлен на противодействие незаконному проведению азартных игр и лотерей, в том числе в Интернете.

ФНС будет иметь право совершать сделку, в том числе в Интернете, для определения сайтов, которые будут включены в список запрещённых

Моисеев напомнил, что азартные игры в России разрешены только в игорных зонах, а в Интернете запрещены. Сайты, где проводятся незаконные игры и лотереи, подлежат блокировке Роскомнадзором по представлению ФНС.