ФНС дадут право на контрольную сделку в онлайн-казино

Федеральной налоговой службе предлагают дать право заключать сделки в интернет-казино, чтобы более оперативно выявлять нарушителей.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект направлен на противодействие незаконному проведению азартных игр и лотерей, в том числе в Интернете.
ФНС будет иметь право совершать сделку, в том числе в Интернете, для определения сайтов, которые будут включены в список запрещённых
Моисеев напомнил, что азартные игры в России разрешены только в игорных зонах, а в Интернете запрещены. Сайты, где проводятся незаконные игры и лотереи, подлежат блокировке Роскомнадзором по представлению ФНС.
«Но сейчас ФНС составляет список таких сайтов только на основании жалоб граждан, члены семей которых проигрывают там значительные суммы, — пояснил замминистра финансов. — Законопроект позволит ФНС самостоятельно заключать такие сделки, которые позволят выявлять номера счетов и подтверждать, что на таких сайтах проводятся азартные игры».