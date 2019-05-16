Почти треть россиян хотели бы стать бизнесменами

Начать предпринимательскую деятельность хотели бы 29% россиян, в основном это молодые люди в возрасте до 35 лет, свидетельствуют данные социологического исследования Минэкономразвития, организации «Деловая Среда» и Национального агентства финансовых исследований.

Исследование проведено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Исследование проходило в два этапа: глубинное интервью и количественный опрос, пишет РИА Новости.

Наибольшее желание стать бизнесменом проявили молодые россияне в возрасте до 35 лет, жители столичных городов, квалифицированные специалисты. Наиболее высокая доля тех, кто не хотел бы становится предпринимателем, получена среди: женщин (73%), россиян старше 45 лет (83%), россиян, не обладающих высшим образованием (72%), рабочих (73%).

Среди основных барьеров, препятствующих началу своего дела россияне назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренция на рынке, а также отсутствие знаний и компетенций из различных сфер. Несмотря на то что большинство россиян считает, что стать предпринимателем сложно (62%), каждый четвертый респондент полагает, что начать свое дело сейчас легче, чем 5 лет назад.