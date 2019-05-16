Где физлицам взять реквизиты для уплаты имущественных налогов

Начиная с 01 июня 2019 года гражданам не направляются платежные документы для оплаты налогов. Однако не стоит беспокоиться и искать реквизиты для оплаты налога.

Все необходимые данные для оплаты будут указаны в налоговом уведомлении:

УИН (уникальный идентификатор начисления);

Сумма (сумма налога подлежащая уплате);

Статус (статус составителя платежа 13 — физическое лицо);

БИК (банковский идентификационный код);

ИНН/КПП получателя;

номер счета получателя;

КБК (код бюджетной классификации);

ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований);

Банк получателя;

Получатель платежа;

QR и штрих код (для электронной оплаты).

Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».