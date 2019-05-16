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Где физлицам взять реквизиты для уплаты имущественных налогов

Начиная с 01 июня 2019 года гражданам не направляются платежные документы для оплаты налогов. Однако не стоит беспокоиться и искать реквизиты для оплаты налога.

Все необходимые данные для оплаты будут указаны в налоговом уведомлении:

  • УИН (уникальный идентификатор начисления);
  • Сумма (сумма налога подлежащая уплате);
  • Статус (статус составителя платежа 13 — физическое лицо);
  • БИК (банковский идентификационный код);
  • ИНН/КПП получателя;
  • номер счета получателя;
  • КБК (код бюджетной классификации);
  • ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований);
  • Банк получателя;
  • Получатель платежа;
  • QR и штрих код (для электронной оплаты).

Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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