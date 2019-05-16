Где физлицам взять реквизиты для уплаты имущественных налогов

Начиная с 01 июня 2019 года гражданам не направляются платежные документы для оплаты налогов. Однако не стоит беспокоиться и искать реквизиты для оплаты налога.
Все необходимые данные для оплаты будут указаны в налоговом уведомлении:
- УИН (уникальный идентификатор начисления);
- Сумма (сумма налога подлежащая уплате);
- Статус (статус составителя платежа 13 — физическое лицо);
- БИК (банковский идентификационный код);
- ИНН/КПП получателя;
- номер счета получателя;
- КБК (код бюджетной классификации);
- ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований);
- Банк получателя;
- Получатель платежа;
- QR и штрих код (для электронной оплаты).
Такие разъяснения дает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».