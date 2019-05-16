ФАС обвинила таможенников в нарушении закона о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба отправила предупреждение Федеральной таможенной службе в связи с возможным ограничением доступа к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сообщение об этом размещено на сайте ФАС.

Как установила ФАС, на официальном сайте таможенников размещена информация о том, что для получения доступа к сервису информирования о категории уровня риска участников ВЭД необходимо присоединение к «Хартии добросовестных участников ВЭД» путем предоставления своих электронных подписей в поддержку Хартии. Лица, не присоединившиеся к ней, будут лишены доступа к информации о категории уровня риска.

Такие действия органа власти могут создать угрозу ограничения конкуренции путем предоставления определенным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, отмечает ФАС.

Учитывая, что обязанность присоединения к Хартии не предусмотрена нормативными правовыми актами РФ, ФАС пришла к выводу о наличии в действиях ФТС признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным органам исполнительной власти запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещается предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.

Антимонопольная служба направила в адрес ФТС предупреждение о необходимости устранения ограничения по допуску участников ВЭД, не предоставивших свою электронную подпись в поддержку Хартии, к сервису информирования о категории уровня риска участников ВЭД. ФТС также обязано уведомить участников ВЭД о снятии ограничения, разместив соответствующую информацию на своем официальном сайте.