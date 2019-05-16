ЦБ предложил лишить часть акционерных компаний статуса публичных

Центробанк предлагает обсудить возможность считать публичными только те компании, акции которых реально торгуются на бирже. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.

Сейчас публичность акционерного общества, согласно Гражданскому кодексу, определяется одним из двух условий: акции компании обращаются на бирже либо же они были когда-то размещены среди неопределенного круга лиц по открытой подписке, говорит Курицына.

По словам директора департамента, регулятор отмечает большое число квазипубличных компаний, акции которых недоступны для широкого круга лиц. Согласно последним данным ЦБ, из существующих в России 1600 ПАО акции только 220 компаний торгуются на биржах. Более 900 компаний – это общества, которые стали ПАО во время приватизации. Приватизация проводилась таким образом, что акции продавались слишком большому кругу лиц по открытой подписке: предприятие было большое, с большим количеством работников и все они имели право получить по одной акции, стать акционерами, напомнила Курицына. Еще 400 ПАО являются таковыми только потому, что сами себя так назвали, указала она.