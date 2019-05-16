Клиенты Почта-банка жалуются на навязывание доп.услуг при оформлении кредитов

На портале «Банки.ру» появились жалобы на практику использования простой электронной подписи (ПЭП) при оформлении потребительских кредитов Почта-банком.

Суть жалоб — заключение одновременно с договором кредита договоров на допуслуги, о которых заемщики не подозревали, описывает ситуацию «Коммерсантъ». При этом стоимость услуг включалась в тело кредита, существенно увеличивая его.

При оформлении кредита с помощью ПЭП в офисе банка клиентам приходили СМС-сообщения примерно следующего содержания: «Код подтверждения 1234. Платеж „С заботой о Вас!“, 3000 руб., комиссия 0 руб.». Клиенты утверждают, что сотрудники не объясняли им характер подключаемых услуг, а просили только назвать коды из приходящих СМС. В итоге граждане получали такие услуги, как «Гарантированная ставка», «Юрист-24», «Врач-24», «Личный врач», «Привет, сосед» и другие. По словам некоторых клиентов, сотрудники банка якобы утверждали, что подключение услуг обязательно.

Судя по отзывам, гражданам не предоставляли бумажных договоров с подробными условиями этих услуг. «Как раз удобно, чтобы клиенты не видели и не читали, что подписывают»,— написал в одной из жалоб клиент банка о применении электронной подписи. Почта-банк на эти отзывы ответил, что клиенты якобы были проинформированы об условиях продуктов, не уточняя, как именно (банк не ведет аудио- или видеофиксацию разговоров).

Возможность использовать простую электронную подпись при оформлении потребительских кредитов есть в Сбербанке, Альфа-банке, Московском кредитном банке, Райффайзенбанке, Ситибанке, Росбанке и ряде других. Но за последние месяцы «Ъ» не удалось обнаружить на портале «Банки.ру» и иных профильных форумах жалобы на этих участников рынка о навязывании допуслуг с применением простой электронной подписи

В пресс-службе Почта-банка заявили, что никаких услуг клиентам не навязывается. И что только 50% заемщиков приобретают какие-либо дополнительные услуги.