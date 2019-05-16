Путин заявил об особой ответственности чиновников

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании медиафорума ОНФ, заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми.

«У чиновника особое положение, на нём особая ответственность… С них особый должен быть спрос. Человек, когда идёт на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми. И спрос строже, чем с кого бы то ни было. Повторяю, я не шучу, так же как у владельца средства повышенной опасности… если ДТП происходит, на нём большая ответственность лежит», — цитирует главу государства телеканал RT.

Путин подчеркнул, что «на чиновнике наибольшая ответственность».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений президента заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.