Наличие смягчающих обстоятельств не освободит от налогового штрафа полностью

Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, не могут служить основанием для полной отмены штрафа. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе камеральной проверки инспекция обнаружила, что налогоплательщик совершил налоговое правонарушение. Поэтому ему был доначислен налог, пени и штраф. Однако инспекция учла обстоятельства, смягчающие его ответственность за совершение правонарушения, и уменьшила размер штрафа в 10 раз.

Налогоплательщик, соблюдая обязательный порядок досудебного урегулирования налоговых споров, обратился с жалобой в вышестоящий налоговый орган, попросив полностью отменить штраф.

ФНС России разъяснила, что обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются налоговым органом или судом и учитываются при применении штрафных санкций. При этом налогоплательщик полностью освобождается от штрафа только в ряде случаев, установленных статьей 109 НК РФ. Следовательно, смягчающие обстоятельства не снимают с налогоплательщика ответственность за совершение правонарушения.

На основании того, что факт совершения лицом налогового правонарушения подтверждается материалами жалобы и не оспаривается налогоплательщиком, ФНС России подтвердила правомерность решения инспекции.