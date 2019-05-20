Налоговый платеж организации ИФНС зачислила на чужой лицевой счет

При сверке с ИФНС выяснилось, что одна платежка на уплату страховых взносов не учтена на лицевом счете налогоплательщика. И это при том, что все реквизиты были правильными, и все поля платежного поручения заполнены верно. Организация занялась розыском своего платежа, в ходе которого выяснились забавные подробности.

Как оказалось, потерянные деньги попали совершенного в другую налоговую инспекцию, где их зачли на лицевой счет совершенно постороннего ИП.

Чудеса, да и только...

Такой историей поделилась читательница нашего форума в теме «Налоговая потеряла платежку по страховым взносам».

По сверке выяснили что, потерялся один платеж, уже из тех что платили в ИФНС, после перехода администрирования взносов. Написали обращение на розыск платежа, его искали долго, по всем признакам платежка корректна,все реквизиты правильные, там нет ни ошибок, ни опечаток... Вчера в очередной раз позвонила в инспекцию узнать судьбу платежки, и ответ меня ошеломил... Его нашли, в другой налоговой?? у той налоговой СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ платежные реквизиты!!!и он висит на карточке у какого-то ИП ?? ДАЖЕ НЕ ООО!!!.. На мой вопрос, как такое возможно, ответили что не знают, и будут выяснять что теперь делать в Управлении... — Kristuha

А у вас бывали случаи пропажи платежей?