Клиенты жалуются на сбой в «Альфа-банке»

Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения Альфа-Банка, сообщает портал Банки.ру. Кроме того, СМИ сообщают о невозможности произвести оплату покупок картой.
В Twitter кредитная организация сообщает пользователям, что о проблеме уже известно и идет работа над ее устранением.
«Ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов Альфа-Банка наблюдается недоступность ряда сервисов банка. Специалисты банка работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена»
О том, когда будет устранена неисправность, представители банка не сообщают.