Выявили новую схему хищения денег у клиентов Сбербанка через терминалы

Участились случаи хищения денег у клиентов Сбербанка через терминалы. Суть схемы описало издание «Коммерсантъ».

Мошенник начинает на терминале совершать операцию по списанию, например для пополнения телефонного счета, и не завершает ее.

Следующий клиент, ожидающий очередь к терминалу, подходит и видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код.

После того, как он проделывает эти процедуры, с его карты автоматически списываются средства на счет мошенника, который только что отошел от терминала.

Такая схема работает, если между операциями мошенника и жертвы проходит не более 90 секунд.

Как отмечают эксперты, в данном случае проблема на стороне кредитной организации и состоит в сценарии работы терминала. Например, есть возможность настроить устройство так, что сначала выбирается способ оплаты (карта или наличные), а далее уже реквизиты,— такой сценарий реализован в устройствах многих банков.