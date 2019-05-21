В Росстат можно сдавать «уточненки»

Респонденты, допустившие ошибку при предоставлении статистических данных, обязаны в течение 3 дней после их обнаружения самими респондентами или получения письменного уведомления от Росстата направить исправленные данные с обоснованием внесения изменений и дополнительными необходимыми пояснениями.

Об этом сообщается в письме Росстата № СЕ-04-4/55СМИ от 24.04.2019.

За непредставление статотчетов или их несвоевременное предоставление, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных установлена административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 20 до 70 тысяч рублей.

Росстат отметил, что обращения по уточнению отчетных данных от респондентов поступают нечасто.

Территориальный орган Росстата должен принять исправленные статотчеты, но респондент обязан предоставить письменное объяснение причин внесения исправлений.

В случае своевременного направления респондентами исправленных первичных статистических данных штрафные санкции не применяются, так как могут быть применены обстоятельства, смягчающие административную ответственность (ст. 4.1 и 4.2 КоАП).

В случае, если респондент не предоставил первичные статистические данные или нарушил сроки без уважительных причин, а также если не были предоставлены уточненные данные после запроса со стороны Росстата, придется платить штраф.