Еще больше семей будут получать выплаты за первого и второго ребенка

В настоящее время право на получение выплат в связи с рождением первого или второго ребенка имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте.

Разработан законопроект, которым предлагается изменить этот критерий с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Как сообщается на сайте кабмина, принятие законопроекта позволит увеличить в 2020 году число получателей выплат на 359 тысяч в связи с рождением первого ребенка и на 410 тысяч в связи с рождением второго ребенка, будет способствовать реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», основной целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году.