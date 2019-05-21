Грудинину отказали в перерегистрации Совхоза им. Ленина

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин пытается перерегистрировать Совхоз им. Ленина из Подмосковья в Москву, но налоговая инспекция отказалась зарегистрировать изменения.

26 апреля акционеры совхоза (44% акций принадлежат Грудинину) провели собрание, на котором проголосовали за смену места регистрации, приняв устав в новой редакции. Таким образом Грудинин планирует «выйти из-под юрисдикции ангажированных судов» Московской области, пишут «Ведомости».

Однако этот план пока не сработал: подмосковное управление службы судебных приставов вынесло запрет на перерегистрацию, а МВД начало проверку законности перерегистрации.

Пробелмы возникли из-за бракоразводного процесса — 23 апреля суд присудил бывшей супруге бизнесмена Ирине 2/3 принадлежащих Грудинину акций совхоза.

Земли совхоза находятся сразу же за МКАД по Каширскому шоссе. Грудинин утверждает, что в них заинтересованы участники соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. Одним из застройщиков проекта стала группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.

Генплан Молоковского предполагает строительство более 10 млн кв. м жилья и рост числа жителей поселения минимум в 40 раз, рассказывал Грудинин. По его мнению, земли совхоза могут использовать для реконструкции Каширского и Володарского шоссе и участка МКАД — Дроздово — Беседы.

Однако эксперты отмечают, что изменение места регистрации совхоза не помогло бы Грудинину. Если суд принял дело к производству с соблюдением правил подсудности, то он должен будет его рассмотреть по существу, даже если в будущем подсудность изменится.