ФАС хочет получить полномочия силового ведомства

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры — такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Текст будет внесен в правительство в ближайшее время, но он еще может поменяться, пишут «Ведомости».

Сейчас не существует отдельной ответственности для людей, распоряжающихся более чем 50% голосов в компании, и ее руководства. ФАС предлагает считать это особым отягчающим обстоятельством, а для тех, кто просто выполняет их указания, напротив, снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы.

Законопроект не только меняет наказание за картели, но и даст ФАС дополнительные инструменты для борьбы с ними — во время выездных проверок служба сможет изымать документы, получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях (такие поправки предлагаются в законы о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности).

Картели угрожают экономической безопасности страны, наносят существенный вред бюджету и бизнесу с госучастием и даже ведут к социальной нестабильности, предупреждает служба в проекте доклада о состоянии конкуренции в прошлом году. В 2018 г. ФАС возбудила 768 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 384 дела — о картелях: это на 9% меньше, чем в 2017 г. Более 85% дел по картелям — сговоры на торгах. За них ФАС предлагает ввести отдельную ответственность (штраф до 800 000 руб. и лишение свободы до четырех лет), и впервые отдельно выделен сговор с заказчиком — госзаказчиком или госкомпанией (штраф до 1 млн руб. и до пяти лет лишения свободы). Участники картеля войдут в специальный реестр.

Усиление полномочий ФАС может вызвать недовольство бизнеса, но в целом нововведения вполне соответствуют полномочиям антимонопольных органов других стран, говорят эксперты.